शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण यांच्याविरुद्ध FIR, काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या

सामना ऑनलाईन
|

राजस्थानमधील भरतपूर येथे बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि अभिनेत्री दीपिका पदुकोण यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही अभिनेत्यांवर सदोष वाहनांचे मार्केटिंग केल्याचा आरोप आहे. दोन्ही ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडरसह, ह्युंदाई कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अन्सो किम, पूर्णवेळ संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण गर्ग आणि शोरूम मालकांचीही नावे एफआयआरमध्ये आहेत. भरतपूर येथील वकील कीर्ती सिंह यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरातील मथुरा गेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

कीर्ती सिंह यांनी एफआयआरमध्ये सांगितले आहे की, “मी जून २०२२ मध्ये २३ लाख ९७ हजार ३५३ रुपयांना कंपनीची कार खरेदी केली होती. मी ही कार मालवा ऑटो सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) येथून खरेदी केली होती.” त्यांनी एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडकडून कारसाठी १०,०३,६९९ रुपयांचे कर्ज घेतले होते. उर्वरित रक्कम त्यांनी रोख दिली होती.

सिंह यांचा आरोप आहे की, हायवेवर ओव्हरटेक करताना कार पिकअप घेत नाही. ६-७ महिने गाडी चालवल्यानंतर, त्यात तांत्रिक बिघाड दिसू लागले. वेगाने चालवताना आवाज आणि कंपन होऊ लागले. याच समस्येला कंटाळून आता त्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजपने जनतेचा विश्वास गमावला, ते आता मतचोरी करून सत्तेत आहेत; प्रियांका गांधी यांची टीका

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून व्यापक लढा उभारणार, कैलास पाटील यांचा निर्धार

आप नेते सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर ईडीचा छापा; कथित रुग्णालय बांधकाम घोटाळ्यात चौकशी सुरू

समुद्रात हिंदुस्थानची ताकद वाढली! उदयगिरी आणि हिमगिरी युद्धनौका नौदलाच्या ताफ्यात दाखल

गौतम गंभीर दुतोंडी! माजी क्रिकेटपटूने फटकारले, IND Vs Pak सामन्यावरून भडकला

हिंदुस्थानवर उद्यापासून 50 टक्के अमेरिकन टॅरिफ, नोटिफिकेशन जारी; कुठल्या क्षेत्रांना बसणार फटका? जाणून घ्या

Jammu Kashmir – वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावर दरड कोसळली, 5 जणांचा मृत्यू; 14 जखमी

सरकार 40-50 वर्षे टिकेल, अमित शहांच्या वक्तव्याचं सत्य आलं समोर; मतचोरीवरून राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

Himachal Pradesh – हिमाचल प्रदेशात पावासाचे थैमान; कुलू-मनालीत इमारती, दुकाने, रस्ते वाहून गेले