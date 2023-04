हिंदुस्थानचे माजी कसोटीपटू सुधीर नाईक यांचे निधन

हिंदुस्थानचे माजी कसोटीपटू, मुंबई रणजी करंडक संघाचे माजी कर्णधार आणि तब्बल 3 दशके मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर क्युरेटरचे काम पाहणारे सुधीर नाईक यांचे आज निधन झाले. शुक्रवार, 24 मार्च रोजी घरी पडल्याने मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात त्यांना दाखल करण्यात आले होते.

1974 साली नाईक यांनी हिंदुस्थानकडून 3 कसोटी आणि 2 एकदिवसीय सामने खेळले होते. स्फोटक सलामीवीर अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांनी प्रथम श्रेणीमध्ये क्रिकेटमध्ये 40.55च्या सरासरीने 730 धावा केल्या होत्या. प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या कामगिरीमुळे त्यांना एडबस्टन कसोटीत खेळण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी घराच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळले होते. त्या कसोटी त्यांच्या अखेरच्या ठरल्या. मुंबई युनिव्हर्सिटी आणि टाटा ऑईल मिल्स या संघांकडून त्या खेळले होते. 2005 साली त्यांच्यावर वानखेडे स्टेडियमच्या क्युरेटरची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. 2011च्या वर्ल्ड कप फायनल खेळपट्टी नाईक यांच्या देखरेखीखाली तयार केली गेली होती.

Please pray for my dear friend Sudhir Naik, test cricketer, captain Bombay Ranji Trophy team. 🙏🙏 pic.twitter.com/1HjRa5kjl9

— satish shah🇮🇳 (@sats45) March 29, 2023