काचेचा की स्टीलचा? आॅफिसच्या टिफीनसाठी कोणता डबा उत्तम, जाणून घ्या

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

टिफिनसाठी कोणता डबा उत्तम – काचेचा की स्टीलचा – हा प्रश्न अनेकांना पडतो. दोन्ही प्रकारांचे काही फायदे आणि मर्यादा आहेत. स्टीलचा डबा पारंपरिक आणि जास्त वापरला जाणारा पर्याय आहे. स्टेनलेस स्टील मजबूत, टिकाऊ आणि तुटण्याचा धोका नसलेले असते. तो हलका असल्यामुळे शाळा किंवा ऑफिसला नेण्यासाठी सोयीचा ठरतो. स्टीलमध्ये अन्न सुरक्षित राहते आणि त्यावर रासायनिक प्रतिक्रिया होत नाही. तसेच तो स्वच्छ धुणे आणि दीर्घकाळ वापरणे सोपे असते.

फ्लाॅवरमधील किड काढण्यासाठी कोणत्या टिप्स वापरायला हव्यात

काचेचा डबा आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित मानला जातो, कारण काचेमुळे अन्नाच्या चवीत बदल होत नाही आणि कोणतेही हानिकारक रसायन मिसळत नाही. मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करण्यासाठी काचेचा डबा सोयीचा असतो. मात्र तो जड आणि नाजूक असल्यामुळे पडल्यास फुटण्याची शक्यता असते.

दररोज सायकल चालवण्यामुळे आपल्या आरोग्यास कोणते फायदे होतात

दररोज शाळा किंवा प्रवासासाठी स्टीलचा डबा अधिक योग्य ठरतो, तर घरात किंवा ऑफिसमध्ये मायक्रोवेव्ह वापरणाऱ्यांसाठी काचेचा डबा चांगला पर्याय आहे. त्यामुळे वापराच्या गरजेनुसार योग्य डबा निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रत्नागिरीत होणार पक्षी मित्र संमेलन; पक्षी मित्र,अभ्यासक आणि संशोधकांची उपस्थिती 

मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, भरधाव कंटेनरने पादचाऱ्याला चिरडले

मधाचे आरोग्य फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का

फ्लाॅवरमधील किड काढण्यासाठी कोणत्या टिप्स वापरायला हव्यात

Rajpal Yadav Case – राजपाल यादवला मोठा दिलासा; 12 दिवसांनी तिहार तुरुंगातून सुटका

दररोज सायकल चालवण्यामुळे आपल्या आरोग्यास कोणते फायदे होतात

विमानाची टेल सुस्थितीत, मग ब्लॅक बॉक्स कसा जळला? अपघाताचा फोटो शेअर करत अमोल मिटकरींचा तपास यंत्रणेवर निशाणा

हृदयद्रावक! बदायूंमध्ये शाळेत ब्रेसलेटचा मोती गिळल्याने 6 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू

इराणहून येणाऱ्या बोटीतून २०० किलोहून अधिक अंमली पदार्थ जप्त, दोन इराणी नागरिकांना अटक