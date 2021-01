नदीत सोन्याचांदीची नाणी सापडली, आठवडाभर ग्रामस्थांची एकच झुंबड

नदीत किंवा विहिरीत लपवून ठेवलेल्या खजिन्याच्या गोष्टी आपण लहान असताना नक्की वाचल्या असतील. पण, लहानपणी वाचलेल्या या कथांप्रमाणेच मध्य प्रदेशमधील एका गावात खजिना शोधण्यासाठी एकच झुंबड उडाली आहे.

मध्य प्रदेशच्या राजगढ या जिल्ह्यात हा प्रकार घडला आहे. येतील शिवपुरा आणि गुरुदपुरा या गावातील लोक सध्या तिथून वाहणाऱ्या पार्वती नदीतच ठाण मांडून आहेत. कारण, गेल्या आठवडाभरापूर्वी तेथील काहींना नदीच्या प्रवाहात सोन्या चांदीची नाणी सापडली.

या नदीत मासेमारी चालते. गेल्या आठवड्यात काही मच्छिमारांना या नदीच्या प्रवाहात सोन्या-चांदीची नाणी सापडली. ही बातमी गावांत पसरताच गावकऱ्यांनी नदीच्या किनाऱ्यावर धाव घेतली.

काहींनी नदीत उतरून खोदकाम करत शोधायला सुरुवात केली. अनेकांना हा विश्वास आहे की ज्या अर्थी मच्छिमारांना इथे नाणी सापडली त्या अर्थी इथे खरोखर एखादा गुप्त खजिना असावा. त्यामुळे घराघरातील लहान मुलं आणि महिलाही नाणी शोधण्याच्या कामी लागली आहेत. दरम्यान प्रशासनालाही याची माहिती मिळाली असून प्रशासनही या ठिकाणी नजर ठेवून आहे.

Madhya Pradesh: People are thronging Shivpura and Garudpura villages in Rajgarh district to dig mud in Parvati river in search of gold and silver coins.

“Eight days back, some fishermen found some coins here. Since then, people are coming here,” says a local. (10.01.2021) pic.twitter.com/NkYWS3lJGx

— ANI (@ANI) January 11, 2021