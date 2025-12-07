चांदीच्या दराचा नवा उच्चांक, लवकरच 2 लाखांचा टप्पा गाठण्याची शक्यता; सोन्याचे दरही वाढले

सामना ऑनलाईन
|

गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात मोठे चढ-उतार झाले आहेत. गेल्या पाच व्यापार दिवसांत सोन्याच्या दरात वेगाने घसरले तर कधी मोठी वाढ झाली. सोने चांदीचे दर सातत्याने वाढत असले तरी सोने अजूनही त्याच्या उच्चांकापेक्षा सुमारे ३,६०० रुपयांनी स्वस्त दरात मिळत आहे. तर चांदीच्या दरांनी नवा उच्चांक गाठल्याने चांदी लवकरच 2 लाखांचा टप्पा गाठेल, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) वर सोन्याच्या किमती २८ नोव्हेंबर रोजी ५ फेब्रुवारी रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव १,२९,५०४ होता आणि शुक्रवार, ५ डिसेंबर रोजी हे सोने ४३ ने किंचित घसरून १,३०,४१९ वर बंद झाले. परिणामी, आठवड्याच्या पाच व्यवहार दिवसांत सोन्याच्या किमतीत प्रति १० ग्रॅम ९१५ ने वाढ झाली आहे. सध्याच्या दरांची तुलना त्याच्या उच्चांकाशी केली तर सोने अजूनही उच्चांकापेक्षा बरेच स्वस्त आहे. सोन्याचा भाव सध्या प्रति १० ग्रॅम १,३४,०२४ रुपये आहे आणि त्यानुसार, सोने सध्या प्रति १० ग्रॅम ३,६०५ रुपयांनी उच्चांकापेक्षा स्वस्त आहे.

सराफा बाजारतही गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. २८ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,२६,५९१ रुपये होता, परंतु शुक्रवारी तो प्रति १० ग्रॅम १,२८,५९२ रुपये होता. याचा अर्थ पाच दिवसांत त्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम २,००१ रुपये वाढली आहे.

चांदीच्या किमती गेल्या आठवड्यात प्रचंड वाढल्या आणि पुन्हा एकदा नवीन उच्चांक गाठला. एमसीएक्स चांदीचे दर चांदी १,७४,९८१ प्रति किलोवर उपलब्ध होती, गेल्या शुक्रवारी १,८५,२३४ या नवीन उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर १,८३,१०० वर बंद झाली. याचा अर्थ चांदीच्या किमतीत एकाच आठवड्यात (चांदीचा दर साप्ताहिक) प्रति किलो ८,११९ ने वाढ झाली. सराफा बाजारातही चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, ती प्रति किलो १३,८५१ ने वाढली. २८ नोव्हेंबर रोजी चांदीचे दर १,६४,३५९ प्रति किलोवर बंद झाले होते, परंतु शुक्रवारी ते ₹१,७८,२१० वर बंद झाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अलास्काजवळ भूकंपाचे धक्के, अमेरिकाही हादरली; रिश्टर स्केलवर 7.0 तीव्रतेची नोंद

टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेचा धुव्वा उडवला; आता पुढील वर्षी रंगणार चुरशीची मालिका….

स्वस्त तिकीट दर, नो कॅन्सलेशन फी…., Indigo चा गोंधळ पण Air India प्रवाशांना मदतीचा हात

बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा निर्णय चुकीचा, तज्ज्ञांचे मत; बिबट्यांची संख्या वाढण्याचे कारणही केले स्पष्ट

देव संधी देतो, परंतु ध्येय साध्य करणे आपल्या हातात; डीके शिवकुमार यांचे संकेत

धडक 2’साठी मिळालेला पुरस्कार दिवंगत सक्षम ताटेला समर्पित! अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदीची पोस्ट व्हायरल

सावकारांच्या छळाला कंटाळून शेतकऱ्याने उचलले टोकाचे पाऊल, दोन सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल

Goa Nightclub Fire – गोव्याच्या नाईट क्लबमध्ये अग्नितांडव; 25 जणांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी

महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शिवसेनेतर्फे विविध उपक्रम