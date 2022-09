गुजरात – देवीच्या दर्शनाला जाणाऱ्या 12 भक्तांना भरधाव गाडीने चिरडले, 6 जण ठार

गुजरात येथील प्रसिद्ध शक्तिपीठ असलेल्या अंबाजी येथे दर्शनासाठी जाणाऱ्या 12 जणांना भरधाव गाडीने चिरडलं आहे. या भीषण अपघातात 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून उर्वरित सहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

गुजरातच्या बनासकांठा येथील अंबाजी मंदिरात देश विदेशातून अनेक भक्त दर्शनासाठी येत असतात. हे एक प्रसिद्ध आणि जागृत शक्तिपीठ आहे. या ठिकाणी पायी चालत येणाऱ्या 12 जणांना भरधाव गाडीची धडक बसली. या गाडीखाली चिरडून 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमधील सर्वजण पंचमहाल येथील रहिवासी असल्याची माहिती मिळत आहे.

Gujarat | 6 dead, 7 injured after a car mowed down people, walking towards Ambaji, in Aravalli district. Injured shifted to hospital: police pic.twitter.com/MTEjwaVJ91

