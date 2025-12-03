पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेसाठी हेरगिरी केल्याप्रकरणी वकिलाला अटक, पैसे गोळा करण्यासाठी गेला होता पंजाबला

पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय (ISI) साठी हेरगिरी करून माहिती पुरवल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या गुरुग्रामच्या वकिलाचे दोन बँक खाते होते आणि तो पैसे गोळा करण्यासाठी सात वेळा अमृतसरला गेला होता, अशी माहिती त्याचे वकील मित्र मुशर्रफ उर्फ परवेझ यांनी पोलिसांना दिली आहे. मुशर्रफला यापूर्वी ताब्यात घेण्यात आले होते.

मुशर्रफने पोलिसांना सांगितले की, २०२० मध्ये सोहना न्यायालयात इंटर्नशिप करत असताना त्याची अटक झालेल्या रिझवान नावाच्या वकिलाशी मैत्री झाली. नंतर मुशर्रफ नूह न्यायालयात तर रिझवान गुरुग्राम न्यायालयात वकिली करू लागला. मात्र, दोघांचे कायदेशीर व्यवहार वारंवार होत असत आणि ते अनेकदा एकत्र बाहेरही जात असत.

मुशर्रफने पोलिसांना सांगितले की, तो आणि रिझवान जुलैमध्ये त्याच्या कारमधून अमृतसर येथील अटारी – वाघा बॉर्डरवर गेले होते. त्यानंतर त्यांनी सुवर्ण मंदिराला भेट दिली, जिथे रिझवानने दुचाकीवरून आलेल्या काही लोकांकडून पैशांची पिशवी गोळा केली. मात्र, तो त्या लोकांना ओळखू शकला नाही. घरी परत येत असताना अमृतसरमध्ये त्यांच्या कारला अपघात झाला, ज्यामुळे त्यांना कार सोडून ट्रेनने प्रवास करावा लागला.

मुशर्रफने खुलासा केला की, त्याची अपघातग्रस्त कार घेण्यासाठी ते दोघे वकील १ ऑगस्ट रोजी पुन्हा अमृतसरला गेले होते. त्या रात्री ते अमृतसरमधील एका हॉटेलमध्ये थांबले, पण रिझवान पैसे घेऊन येतो असे सांगून रात्री निघून गेला.

चौकशीदरम्यान, रिझवानने स्कार्पिओ आणि स्कोडा कार चालवणाऱ्या लोकांकडून पैसे गोळा करण्यासाठी सात वेळा अमृतसरला प्रवास केल्याचे उघड झाले. रिझवानने ४१ लाख रुपये रोख गोळा केल्याची कबुली दिली असून, त्याने ही रक्कम अजय अरोरा नावाच्या व्यक्तीकडे सुपूर्द केली होती.

तसेच, रिझवानचे दोन बँक खाते होते—तौअरूमध्ये पंजाब नॅशनल बँक (PNB) मध्ये आणि सोहनामध्ये इंडसइंड बँकेत खाते होते.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पंजाब नॅशनल बँकेचे खाते काही महिन्यांपूर्वी व्यवहार मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यामुळे बंद करण्यात आले होते. हे दर्शवते की त्याच्या खात्यात पाकिस्तानी हँडलर्सकडून कोट्यवधी रुपयांचा हवाला निधी जमा करण्यात आला होता, ज्यापैकी मोठा हिस्सा पंजाबमधील दहशतवादी जाळे मजबूत करण्यासाठी वापरला गेला, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

रिझवानच्या खात्यात नेमकी किती रक्कम जमा झाली याची माहिती नसल्याचे मुशर्रफने सांगितले.

तपास यंत्रणांना रिझवानच्या लॅपटॉप आणि फोनवर संशयास्पद व्यवहार आढळून आले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रिझवानला अटक होण्यापूर्वी काही काळ आधी मुशर्रफ आणि रिझवान यांचे फोनवर बोलणे झाले होते. त्याच दिवशी नूह पोलिसांनी मुशर्रफला ताब्यात घेतले, पण तपास यंत्रणांना त्याच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा न आढळल्याने चार दिवसांनंतर त्याला सोडण्यात आले.

पाकिस्तानी हेरगिरी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या नूह विशेष तपास पथकाने (SIT) आतापर्यंत अमृतसरमधून आणखी तिघांना अटक केली आहे – संदीप सिंग उर्फ गगन, अमनदीप सिंग आणि जसकरण सिंग. यांच्यावर पाकिस्तानी हँडलर्सकडून रिझवानला हवाला मार्गाने कोट्यवधी रुपये हस्तांतरित केल्याचा आणि पंजाबमधील राष्ट्रविरोधी कारवायांना निधी पुरवल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणाच्या संदर्भात नूह पोलिसांचे अनेक पथक पंजाबभर छापे टाकत आहेत.

