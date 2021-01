IPL – हरभजनचा चेन्नई सुपरकिंग्जसोबतचा करार संपला, स्वत: ट्विट करून दिली माहिती

आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्ज संघाकडून खेळणारा अनुभवी गोलंदाज हरभजन सिंग याचा संघासोबतचा करार संपला आहे. हरभजननं स्वत: ट्विट करत हा करार संपल्याचं जाहीर केलं आहे. 2018 मध्ये हरभजन व चेन्नई सुपरकिग्जमध्ये तन वर्षांच्या करार झाला होता.

As my contract comes to an end with @ChennaiIPL, playing for this team was a great experience..beautiful memories made &some great friends which I will remember fondly for years to come..Thank you @ChennaiIPL, management, staff and fans for a wonderful 2years.. All the best..

