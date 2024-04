हरियाणात स्कूल बसचा भीषण अपघात, 6 मुलांचा मृत्यू; सरकारी सुट्टीच्या दिवशीही सुरू होती शाळा

हरियाणातील महेंद्रगड येथे गुरुवारी सकाळी स्कूल बसचा भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये 6 मुलांचा मृत्यू झाला असून 15 हून अधिक जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळतेय.

महेंद्रगड जिल्ह्यातील उन्हानी गावामध्ये हा अपघात झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि स्थानिकांना घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी मुलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून झाडाला धडकल्यानंतर उलटलेली बस क्रेनच्या मदतीने सरळ करण्यात आली.

#WATCH | Haryana: A student, who suffered injuries after a private school bus met with an accident in Mahendragarh’s Kanina says, “…The driver was drunk and he kept the speed at 120 which led to misbalance…” pic.twitter.com/zdheKME2CE

