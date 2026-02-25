अमेरिकेत बर्फवृष्टीचे धुमशान!

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अमेरिकेतील उत्तर पूर्व भागात बर्फवृष्टीने धुमशान घातले आहे. या बर्फवृष्टीमुळे जनजीवन ठप्प झाले आहे. 10 हजारांहून अधिक उड्डांणे रद्द करावी लागली असून लाखो लोकांना घराबाहेर पडणेही मुश्किल झाले आहे.

 

न्यूयॉर्क, बोस्टन, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया या शहरांमध्ये आणीबाणी जाहीर केली आहे. वीजकपात आणि बर्फवृष्टीमुळे लोकांनी घरातच थांबावे, अशा सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.

 

रोड आयलँडच्या वारविकमध्ये तर तीन फुटांहून अधिक बर्फ साचला आहे. संयुक्त राष्ट्राला आपली सुरक्षा परिषदेची बैठक स्थगित करावी लागली. न्यूयॉर्क शहरात सहा वर्षांत पहिल्यांदा शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

indian entrepreneur abhijith balasubramanya leaves sweden sold company due to xenophobic immigration system saamana news

स्वीडनच्या ‘झेनोफोबिक’ व्यवस्थेमुळे हिंदुस्थानी उद्योजकावर कंपनी विकून मायदेशी परतण्याची वेळ; सोशल मीडियावर संताप

ICC T20 world cup जो हार गया समझो बाहर गया, आज न्यूझीलंड- श्रीलंकेत अस्तित्वाची लढाई

सिक्कीममध्ये जोरदार बर्फवृष्टी, त्सोमगो तलावाजवळ 541 वाहने अडकली

बंगळुरूमध्ये ऍमेझॉनचे 12 मजली ऑफिस

देवदर्शनाची ओढ शिगेला! कैलास मानसरोवर यात्रेची तयारी अंतिम टप्प्यात

देश विदेश – आंध्र प्रदेशात भेसळयुक्त दुधामुळे चार जणांचा मृत्यू

Parel’s Shapoorji Pallonji Colony Redevelopment Project Nears Final Approval

परळच्या शापूरजी पालनजी वसाहतीतील रहिवाशांचे घराचे स्वप्न साकार होणार, पुनर्विकास प्रस्तावाला लवकरच अंतिम मंजुरी

लगीन घटिका आली समीप… रश्मिका-विजय उद्या लग्नबंधनात अडकणार!

तुटलेली सीट, दुर्गंधीमुळे एअर इंडियाला दंड; प्रवाशाला दीड लाखाची भरपाई