क्रीडाप्रेमींना पर्वणी, दोन दिवसात दोन सुपर ओव्हर; टीम इंडिया विजयी, न्यूझीलंड पुन्हा पराभूत

हॅमिल्टनच्या मैदानावर टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड संघात सलग दुसरा सामना टाय झाला आणि क्रीडाप्रेमींनी दोन दिवसात दोन सुपर ओव्हरचे सामने पाहण्याची संधी मिळाली. सुपर ओव्हरमध्ये न्यूझीलंडने 13 धावा करत टीम इंडियापुढे विजयासाठी 14 धावांचे आव्हान ठेवले. टीम इंडियाने हे आव्हान आरामात पार करत विजयी घोडदौड कामय राखली. या विजयासह टीम इंडियाने पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेत 4-0 अशी आघाडी घेतली आहे.

