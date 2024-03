IND vs AUS Test बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीचे वेळापत्रक जाहीर

Border Gavaskar Trophy News :



टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलियात दरवर्षी खेळवल्या जाणाऱ्या बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार ही मालिका 22 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. हा दौरा दोन महिने चालणार आहे.

The Countdown Begins. The world’s best are heading our way.

The Border-Gavaskar Trophy and Women’s Ashes will headline a blockbuster summer of cricket! – https://t.co/uuA91nBhff pic.twitter.com/YIkBFLBcfq

— Cricket Australia (@CricketAus) March 26, 2024