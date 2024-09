IND Vs BAN Test 2024 – उद्या होणार टीम इंडियाची घोषणा, कोणाला मिळणार संधी? वाचा सविस्तर…

टीम इंडिया आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये 19 सप्टेंबरपासून कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. मात्र या मालिकेसाठी टीम इंडियाची अद्याप घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाला नाही हे उद्या कळणार असून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची निवड समिती उद्या संघाची घोषणा करणार आहे.

टीम इंडियाचे खेळाडू Duleep Trophy 2024 मध्ये चमकदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण खेळाडूंची कामगिरी पाहूनच त्यांचा बांगलादेशविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी विचार केला जाऊ शकतो. यशस्वी जैसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल आणि ध्रुव जुरेल सारखे अनेक खेळाडू दुलीप ट्रॉफीमध्ये चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र केएल राहुलला लौकिकाला साजेसा खेळ करता आला नाही. त्यामुळे त्याच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.

🚨 Team India’s squad is likely to be announced tomorrow for the BAN Test series.

We might see some surprises 🤝!! pic.twitter.com/iYzCs3WIxC

