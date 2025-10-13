IND Vs WI 2nd Test – चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला, टीम इंडियाला जिंकण्यासाठी आता फक्त 58 धावांची गरज

सामना ऑनलाईन
|
Photo - BCCI

दिल्ली कसोटीवर टीम इंडियाचे चांगली पकड निर्माण केली असून टीम इंडियाने चौथ्या दिवसाअखेर एक विकेट गमावत 63 धावा केल्या आहेत. त्यामुळे टीम इंडियाला आता जिंकण्यासाठी फक्त 58 धावांची गरज आहे. तर वेस्ट इंडिजला जिंकण्यासाठी 9 विकेटची आवश्यकता आहे. सध्या केएल राहुल (25*) आणि साई सुदर्शन (30*) फलंदाजी करत आहेत.

सामन्याचा चौथ्या दिवशी वेस्ट इंडिजने आपल्या दुसऱ्या डावात चांगली फलंदाजी केली. चौथ्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला तेव्हा वेस्ट इंडिजने 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 170 धावा केल्या होत्या. सलामीला आलेल्या जॉन कॅम्पेबल (115), शाई होप (103), रोस्टन चेस (40), जस्टिन ग्रीव्हज (नाबाद 50) यांनी केलेल्या दमदार फलंदाजीमुळे वेस्ट इंडिजचा संघ सर्वगडी बाद 390 धावांपर्यंत मजल मारण्यात यशस्वी ठरला. त्यामुळे टीम इंडियाला जिंकण्यासाठी 121 धावांच आव्हान मिळालं.

आव्हानाचा पाठलाग करताना सलामीवीर यशस्वी जयस्वाल (08) स्वस्तात माघारी परतला. परंतु केएल राहुल आणि साई सुदर्शनने संयमी फलंदाजी करत संघाचा डाव सावरला आहे. दिवसा अखेर टीम इंडियाने एक विकेट गमावत 63 धावा केल्या आहेत. त्यामुळे टीम इंडियाला आता सामना आणि मालिका जिंकण्यासाठी फक्त 58 धावांची गरज आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शेवटचा चेंडू टाकताच गोलंदाज कोसळला, क्रिकेटच्या मैदानातच घेतला अखेरचा श्वास

दोन मुलांची आई इन्स्टाग्रामवर पडली प्रेमात, अल्पवयीन मुलासोबत झाली फरार

जायचे होते ट्रेकला, पोहचले घनदाट जंगलात; गूगल मॅप्सने गंडवल्याने पाच इंजिनिअर अडकले

माझ्यावर काळी जादू झालेली, तीन चित्रपट हातचे गेले! प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीचा खळबळजनक दावा

Ranji Trophy 2025-26 – 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या खांद्यावर बिहारने सोपवली मोठी जबाबदारी

छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये आयईडी स्फोट, एक सुरक्षा कर्मचारी जखमी

राजापूर पंचायत समितीच्या 12 गणांचे आरक्षण जाहीर

क्लबमध्ये फ्लेम शो दरम्यान भीषण आग, दोन बारटेंडर गंभीर भाजले

संगमनेर पंचायत समितीचे आरक्षण जाहीर! 18 पैकी 10 जागेवर महिला देणार लढत