कोहली-पुजाराची सरासरी सारखीच, रहाणेची कामगिरीही सुमार; माजी खेळाडूने दिले पुरावे

हिंदुस्थानचा संघ जवळपास महिनाभराच्या विश्रांतीनंतर वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यासाठी हिंदुस्थानच्या कसोटी आणि वन डे संघाची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. हिंदुस्थानच्या कसोटी संघातून चेतेश्वर पुजारा याला डच्चू देण्यात आला आहे. त्यामुळे माजी खेळाडूंनी बीसीसीआयला धारेवर धरले आहे.

चेतेश्वर पुजारा गेल्या तीन वर्षांपासून सुमार कामगिरी करतोय. त्यामुळे त्याला वगळण्यात आल्याचे कळतेय. मात्र पुजारासह अन्य वरिष्ठ खेळाडूंची कामगिरीही यथातथाच राहिली आहे. असे असतानाही फक्त पुजारालाच बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याने माजी खेळाडूंनी बीसीसीआयविरोधात रणशिंग फुकले आहे. सुनील गावस्कर यांच्यानंतर आता आकाश चोप्रा यानेही एक ट्विट करत बीसीसीआयला आरसा दाखवला आहे.

आकाश चोप्रा याने आपल्या ट्विटमध्ये 2020 पासून टीम इंडियाकडून खेळलेल्या प्रमुख फलंदाजांची सरासरी दिली आहे. यात कर्णधार रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली आणि अजिंक्य रहाणे याच्या नावाचाही समावेश आहे. पुजाराला त्याच्या कामगिरीमुळे वगळण्यात आले असेल तर विराट कोहलीची सरासरीही पुजाराएवढीच आहे, असे आकाश चोप्रा म्हणाला.

आकाश चोप्राचे ट्विट –

– रोहित शर्माने 18 सामन्यात 43 च्या सरासरीने सर्वाधिक धावा केल्या आहेत.

– शुभमन गिलची 16 सामन्यांत सरासरी 32 आहे.

– सध्या संघाबाहेर असलेल्या केएल राहुलची 11 सामन्यांत 30 सरासरी आहे.

– चेतेश्वर पुजाराची 28 सामन्यात 29.69 ची सरासरी आहे.

– विराट कोहलीबद्दल बोलायचे झाले तर त्याने 25 सामन्यात 29.69 च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत.

– अजिंक्य रहाणेची सरासरी सर्वात वाईट म्हणजे 20 कसोटीत 26.50 आहे. मात्र जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत त्याने दमदार खेळी केल्याने त्याला पुन्हा संधी मिळाली आहे.

Since 2020…Indian batters in Tests (including WTC finals)

Rohit – 43.2 in 18 matches

Gill – 32.89 in 16 matches

KL Rahul – 30.28 in 11 matches

Pujara – 29.69 in 28 matches

Kohli – 29.69 in 25 matches

Rahane – 26.50 in 20 Tests #TestCricket #India

— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 23, 2023