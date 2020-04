गेल्या 24 तासात देशात वाढले 1118 रुग्ण, कोरोनाग्रस्तांचा आकडा

हिंदुस्थानातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा झपाट्याने वाढत असून गेल्या 24 तासात देशात 1118 कोरोनाग्रस्तांची वाढ झाली आहे तर 39 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही आतापर्यंतची एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ असल्याचे बोलले जात आहे. कोरोनाग्रस्तांचा वाढता आकडा हा हिंदुस्थानसाठी डोकेदुखी बनत चालला आहे.

India’s total number of #Coronavirus positive cases rises to 11,933 (including 10197 active cases, 1344 cured/discharged/migrated and 392 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/UNpPRwfM6o

— ANI (@ANI) April 15, 2020