चिंता वाढली! सलग चौथ्या दिवशी 4 लाखांहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद, 4,092 मृत्यू

देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रकोप सुरुच असून सलग चौथ्या दिवशी 4 लाखांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली, तर सलग दुसऱ्या दिवशी मृतांचा आकडा 4 हजारांच्या पार पोहोचला. दिलासादायक म्हणजे दिल्ली, मुंबई सारख्या काही मोठ्या शहरांमध्ये कोरोनाची रुग्णसंख्या घटत असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 24 तासांमध्ये देशात 4 लाख 3 हजार 738 रुग्ण आढळले असून 4 हजार 92 रुग्णांचा मृत्यू झाला. तर 3 लाख 86 हजार 444 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. एकूण रुग्णसंख्या 2 कोटी 22 लाख 96 हजार 414 झाली असून सध्या 37 लाख 36 हजार 648 सक्रिय रुग्ण आहेत. आतापर्यंत 2 लाख 42 हजार 362 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 16 कोटी 94 लाख 39 हजार 663 नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे.

India reports 4,03,738 new #COVID19 cases, 3,86,444 discharges, and 4,092 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 2,22,96,414

Total discharges: 1,83,17,404

Death toll: 2,42,362

Active cases: 37,36,648

Total vaccination: 16,94,39,663 pic.twitter.com/m00jtZZhwY

— ANI (@ANI) May 9, 2021