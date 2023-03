WTC 2023 Final न्यूझीलंडचा शेवटच्या चेंडूवर विजय अन् टीम इंडियाचा WTC च्या फायनलमध्ये प्रवेश

टीम इंडिया जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये पोहोचली आहे. सलग दुसऱ्यांदा टीम इंडियाने WTC ची फायनल गाठली आहे. फायनलमध्ये टीम इंडियाचा सामना ऑस्ट्रेलियाची होणार आहे. 7 ते 11 जून 2023 दरम्यान इंग्लंडमधील ऐतिहासिक असा ओव्हल मैदानावर रंगणार आहे.

अहमदाबाद कसोटीचा निकाल लागण्याआधीच टीम इंडियासाठी मोठी बातमी आली आहे. क्राइस्टचर्च येथे झालेल्या कसोटी लढतीत न्यूझीलंडने श्रीलंकेचा 2 गडी राखून पराभव केला. या पराभवामुळे श्रीलंका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. श्रीलंकेचा पराभव टीम इंडियाच्या पथ्यावर पडला. फायनलमध्ये टीम इंडियाचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी होईल.

India qualify for World Test Championship final following New Zealand’s two-wicket win over Sri Lanka in Christchurch

— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2023