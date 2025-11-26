हिंदुस्थानला २० वर्षांनंतर मिळालं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद, २०३० मध्ये अहमदाबाद येथे होणार आयोजन

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानला २० वर्षांनंतर पुन्हा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा (Commonwealth Games 2030) आयोजित करण्याची संधी मिळाली आहे. स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा जनरल असेम्बलीच्या बैठकीत हिंदुस्थानला २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचं यजमानपद जाहीर करण्यात आलं.

हिंदुस्थानने शेवटची राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०१० मध्ये दिल्ली येथे आयोजित केली होती. यावेळी ही स्पर्धा अहमदाबादमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या बोलीमध्ये हिंदुस्थानने नायजेरियातील अबुजा या देशाशी स्पर्धा केली होती.

आयोजनासाठी मुख्य ठिकाण म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव निवडण्यात आलं आहे. या परिसरात नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, एक्वाटिक्स सेंटर, फुटबॉल स्टेडियम, इनडोअर अॅरिना आणि ३,००० खेळाडूंसाठी एथलीट व्हिलेज यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन हे कोणत्याही देशासाठी केवळ एक क्रीडा स्पर्धा नाही तर, ती त्यांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, विकास क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि दृष्टीकोन यांचे प्रतीक आहे. आतापर्यंत नऊ देशांनी या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ज्यात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, हिंदुस्थान, कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश आहे. हिंदुस्थानला दुसऱ्यांदा यजमानपद मिळालं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंगोलीत लाडक्या बहिणींची पंचाईत!फडणवीसांच्या सभेसाठी भाजपकडून मरमर, मिंध्यांच्या आमदाराची वंजारवाड्यात येण्यासाठी रडारड

महापालिका निवडणूक मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोळ, आयोगाने सूचना व हरकतीसाठी दिली मुदतवाढ

देवेंद्र फडणवीस हे लोकशाही आणि महाराष्ट्र धर्माला फासावर लटकवणारे ‘जल्लाद’: हर्षवर्धन सपकाळ

सरकारच्या तिजोरीतले पैसे कुणाच्या वडिलोपार्जित इस्टेटीतले नाही, ओमराजेंनी अजित पवारांना सुनावले

हे भाकरी खातात की नोटा? संजय शिरसाट यांची अशोक चव्हाण यांच्यावर जहरी टीका

मुंबईच्या इतिहासातील काळा दिवस, २६/११ दहशतवादी हल्ल्यातील शहिदांना आदित्य ठाकरे यांची आदरांजली

भाजपकडून मिंधे आणि अजित पवार गटाचे नेते फोडण्याचे काम सुरूच, अंबादास दानवे यांची टीका

माझे भविष्य BCCI च्या हातात, पण; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ०-२ कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर गौतम गंभीर म्हणाला…

Haryana VIP number plate auction Online bidding process details and weekly auction results

HR88B8888 हा क्रमांक ठरला देशातील सर्वात महागडा कार नंबर; रक्कम ऐकून हैराण व्हाल