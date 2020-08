हिंदुस्थानने इतिहास रचला, ‘चेस ऑलिंपियाड’वर पहिल्यांदाच कोरले नाव; पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी केले अभिनंदन

हिंदुस्थानच्या संघाने रविवारी इतिहास रचत पहिल्यांदाच ‘ऑनलाईन चेस ओलिंपियाड’ स्पर्धा जिंकली. फायनल लढत सुरू असताना इंटरनेट कनेक्शन बंद झाल्याने रशिया आणि हिंदुस्थानला संयुक्त विजेता घोषित करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ट्विट करून विजेत्या संघाचे कौतुक केले आहे.

Hearty congratulations to Team India for winning FIDE Online Chess Olympiad jointly with Russia. Kudos to @viditchess and @DivyaDeshmukh05 , Maharashtra is proud of you!

रविवारी हिंदुस्थानच्या संघातील सदस्य निहाल सरीन आणि दिव्या देशमुख यांचे इंटरनेट कनेक्शन गेले. अंतिम लढतीत दुसऱ्या राउंडमध्ये असे झाल्याने हिंदुस्थानने आवाज उठवला. यानंतर फिडे अध्यक्ष आर्केडी ड्वोरकोविच यांनी दोन्ही संघाला संयुक्त विजेता घोषित केले. विशेष म्हणजे चेस ओलिंपियाड इतिहासात हिंदुस्थान पहिल्यांदाच चॅम्पियन बनला असून रशियाने 24 वेळा (18 वेळा सोव्हिएत संघ) स्पर्धेवर नाव कोरले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुस्थानच्या संघाचे ट्विट करून कौतुक केले आहे. तसेच रशियाच्या संघाचे देखील अभिनंदन केले.

Congratulations to our chess players for winning the FIDE Online #ChessOlympiad. Their hard work and dedication are admirable. Their success will surely motivate other chess players. I would like to congratulate the Russian team as well.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2020