हिंदुस्थानी नौदलाचं मिग विमान गोव्यात कोसळलं

गोवा येथे खोल समुद्रात हिंदुस्थानी नौसेनेचं मिग-29 हे विमान कोसळलं आहे. रविवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमाराला नियमित सरावादरम्यान हा अपघात घडला. हा अपघात नेमका कसा झाला त्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. सुदैवाने या अपघातापूर्वीच वैमानिक सुरक्षितरित्या विमानाबाहेर पडल्याने जीवितहानी टळली आहे.

या अपघाताची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. यापूर्वीही गोव्यात 16 नोव्हेंबर 2019 रोजी विमानाचा अपघात झाला होता. मिग-29के या लढाऊ विमानाने उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच हा अपघात झाला होता. पक्षी आपटून या विमानाच्या इंजिनाला आग लागल्याने हा अपघात झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं. सुदैवाने या विमानातले दोन्ही वैमानिकांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यात आलं होतं.

FLASH.

Today morning at around 1030h a Mig 29k aircraft on a routine training sortie crashed off Goa. The pilot of the aircraft ejected safely and has been recovered. An enquiry to investigate the incident has been ordered.@DefenceMinIndia @SpokespersonMoD

— SpokespersonNavy (@indiannavy) February 23, 2020