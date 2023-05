Texas mall shooting अमेरिकेतील गोळीबारात तेलंगाणामधील जिल्हा न्यायाधीशाच्या मुलीचा मृत्यू

अमेरिकेतील टेक्सास शहरामधील शॉपिंग मॉलमध्ये झालेल्या गोळीबारात हल्लेखोरासह 9 जण ठार झाले होते. या हल्ल्यात हिंदुस्थानच्या एका तरुणीचाही मृत्यू झाला आहे. ऐश्वर्या थाटीकोंडा रेड्डी (वय – 27) असे या तरुणीचे नाव आहे.

ऐश्वर्या (Aishwarya Thatikonda) ही मूळची तेलंगाणा राज्यातील हैदराबाद येथील रहिवासी होती. तिचे वडील टी. नरसी रेड्डी हे रंगारेड्डी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयायात न्यायाधीश पदावर कार्यरत आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून तिचे अमेरिकेत वास्तव्य होते. हल्ल्यापूर्वी तिचे आईसोबत अखेरचे बोलणे झाले होते. एका मित्रासोबत आपण शॉपिंग मॉलमध्ये जात असल्याचे तिने आईला सांगितले होते. मात्र शॉपिंग मॉलमध्ये झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारात तिचा मृत्यू झाला, तर तिचा मित्र जखमी झाला आहे.

टेक्सासमध्ये गोळीबार झाल्याचे वृत्त ऐकताच आईने ऐश्वर्याला पुन्हा फोनही केला. मात्र तिचा फोन स्विच ऑफ येत होता. अखेर एका मित्राने तिचा या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे वृत्त तिच्या कुटुंबियांना दिले. बुधवारपर्यंत तिचे पार्थिव हिंदुस्थानमध्ये येण्याचा अंदाज असून डिसेंबरमध्ये भावाच्या लग्नासाठी ती अखेरची घरी आली होती.

Rangareddy, Telangana: It is very unfortunate that the daughter of district judge, Ranga Reddy, was killed. Indian government should coordinate with the US government: Rajireddy, Public Prosecutor, Rangareddy District Court (08.05)

