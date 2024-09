मनु भाकरने सोडले मौन, ट्रोलर्संना दिले सडेतोड उत्तर

पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्य पदक जिंकणारी नेमबाज मनु भाकरने ट्रोलर्सची बोलती बंद केली आहे. तिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत ट्रोलर्सना खणखणीत प्रत्युत्तर दिले आहे. मनू भाकरने अनेकदा इव्हेंटमध्ये ऑलिम्पिक कास्य पदकांसह दिसल्याने नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केले होते. अशात आता मनूने त्या टीका करणाऱ्या ट्रोलर्संना चांगलेच उत्तर दिले आहे.

वारंवार होणाऱ्या ट्रोलवर आता मनु भाकरने मौन सोडले आहे. आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटच्या माध्यमातून ट्रोल करणाऱ्यांवर पलटवार केला आहे. तिने लिहीले की, ही पदके तिने अभिमानाने घातली होती आणि आपल्या सहकारी हिंदुस्थानीयांसोबत प्रवास शेअर करण्याची ही माझी शैली आहे.

The two bronze medals I won at the Paris 2024 Olympics belong to India. Whenever I am invited for any event and asked to show these medals, I do it with pride. This is my way of sharing my beautiful journey.@Paris2024 #Medals #India pic.twitter.com/UKONZlX2x4

