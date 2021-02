IPL2021 मॅक्सवेल मालामाल, बंगळुरूने मोजले तब्बल 14.25 कोटी रुपये

इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल 2021) साठी चेन्नईमध्ये मिनी लिलाव सुरू आहे. आठ संघांमध्ये दमदार खेळाडू घेण्यासाठी चांगलीच चूरस लागली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू ग्लेम मॅक्सवेल याच्यासाठी मोठी बोली लागली असून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संघाने 14.25 कोटी रुपये मोजून त्याला आपल्या संघात घेतले आहे.

गेल्या वर्षी दुबईत झालेल्या आयपीएल सीझनमध्ये मॅक्सवेल फेल गेला होता. त्यामुळे किंग्ज इलेव्हन पंजाबने त्याला रिलीज केले. आज चेन्नईत मिनी लिलावादरम्यान त्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि कोलकाता नाईट रायडर्स संघात चांगलीच चूरस लागली. 2 कोटी रुपयांची बेस प्राईज असलेल्या मॅक्सवेलसाठी दोन्ही संघ उत्सुक होती. मात्र अखेर आरसीबीने बाजू मारत मोठी रक्कम मोजून त्याला आपल्या संघात घेतले.

Base Price – INR 2 Crore

Sold for – INR 14.25 Crore@Gmaxi_32 heads to @RCBTweets after a fierce bidding war. @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/XKpJrlG5Cc

— IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021