IPL 2021 जडेजाची ‘रेकॉर्डब्रेक’ फटकेबाजी, अखेरच्या षटकात पाडला धावांचा पाऊस

इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेत रविवारी दुपारी मुंबईच्या वानखेडे मैदाना रवींद्र जाडेजा नावाचे वादळ घोंगावले. चेन्नई सुपर किंग्जच्या या अष्टपैलू खेळाडूने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध रेकॉर्डब्रेक फटकेबाजी केली. जाडेजाने 28 चेंडूत 5 षटकार आणि 4 चौकारांसह नाबाद 62 धावा चोपल्या. या दरम्यान त्याचा स्ट्राईक रेट 221 चा होता.

चेन्नईने बंगळुरुविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकात 4 बाद 191 धावा चोपल्या. यात जाडेजाचे सर्वाधिक योगदान राहिले. जाडेजा व्यतिरिक्त सलामीवीर ऋतूराज गायकवाड याने 33, फाफ डू प्लेसिस याने 50 आणि सुरेश रैनाने 24 धावांचे योगदान दिले. अंबाती रायडूने 14 तर धोनीने 2 धावा केल्या.

अखेरच्या षटकात षटकारांचा पाऊस

19 व्या षटकापर्यंत बंगळुरुने चेन्नईच्या फलंदाजांना जखडून ठेवले होते. 20 वे षटक सुरु होण्यापूर्वी चेन्नईच्या धावफलकावर 154 धावा होत्या. मात्र हर्षल पटेलने टाकलेल्या अखेरच्या षटकात जाडेजाने तलवारीसारखी बॅट फिरवली आणि 5 षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीने 37 धावांची लयलूट केली.

6, 6, 6+Nb, 6, 2, 6, 4@imjadeja has hammered Harshal Patel for 36 runs. A joint record for most runs scored by a batsman in 1 over of #VIVOIPL ever! pic.twitter.com/1nmwp9uKc0

— IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2021