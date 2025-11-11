या स्फोटामागे मोठा कट तर नाही ना? दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केला संशय

लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाबाबत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी दिल्लीतील या स्फोटाला चिंताजनक म्हणत दु:ख व्यक्त केले आहे. केजरीवाल म्हणाले की, या दुर्घटनेत अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे अतिशय दुर्दैवी आहे.
आपल्या सोशल मीडिया पोस्ट (एक्स) वरून त्यांनी पोलिस आणि सरकारला या स्फोटाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की पोलिस आणि सरकारने त्वरित चौकशी करावी की हा स्फोट नेमका कसा झाला आणि यामागे कोणती मोठी कटकारस्थान तर नाही ना. दिल्लीच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा अजिबात सहन केला जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
हा स्फोट सोमवारी संध्याकाळी राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याच्या जवळ एका कारमध्ये झाला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत एकूण 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्फोट लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ झाला असून, त्यामुळे अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. समाचार संस्था पीटीआयच्या माहितीनुसार, या घटनेत 24 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना एलएनजेपी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणात अद्याप पोलिस किंवा सुरक्षा यंत्रणांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है।
पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं… https://t.co/LWFm0HoDKK
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 10, 2025