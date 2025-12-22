इस्रोची ‘ड्रोग पॅराशूट’ची चाचणी यशस्वी, अवकाशवीर पृथ्वीवर सुरक्षित उतरणार

सामना ऑनलाईन
|

इस्रोची ‘ड्रोग पॅराशूट’ची चाचणी यशस्वी झाली आहे. अवकाशवीर पृथ्वीवर सुरक्षित आणण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची कामगिरी मानली जात आहे. ‘ड्रोग पॅराशूट’च्या चाचण्या दोन दिवस चंदिगडमधील टर्मिनल बॅलिस्टिक्स संशोधन प्रयोगशाळेच्या युनिटमध्ये घेण्यात आल्या होत्या. क्रू मॉडय़ूलच्या माध्यमातून अवकाशवीरांना पृथ्वीवर आणले जाते. यासाठी विशिष्ट पॅराशूट लागतात. गगननयानच्या मोहिमेत चार प्रकारचे 10 पॅराशूट आहेत. या चाचण्यांमुळे यानाच्या विविध उड्डाण परिस्थितींमध्ये ड्रोग पॅराशूट्सची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता सिद्ध झाली असून मानवी अंतराळ प्रवासातील ही महत्त्वाची बाब आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘मनरेगा’ संपवून ‘रोजगाराचा अधिकार’ पायदळी तुडवला; सोनिया गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

धुरंधर मधील ‘शरारत’ गाण्यासाठी पहिली पसंती होती तमन्ना भाटिया, मग माशी कुठे शिंकली? वाचा

bihar student delivers baby at exam center

परीक्षेच्या गडबडीत ऐकू आला बाळाच्या रडण्याचा आवाज; पदवीच्या विद्यार्थिनीची परीक्षा केंद्रावरच प्रसूती

देश सोडू नका, अन्यथा परतणे कठीण, अमेरिकेतील हिंदुस्थानींना गुगलचा इशारा

पंढरपुरात परिचारकांच्या सत्तेला सुरुंग; महाविकास आघाडीची सत्ता

अमेरिका, कॅनडामध्ये ‘सुपर फ्लू’चा फैलाव, नव्या महामारीची भीती

व्हॉट्सअॅपला ‘घोस्ट पेअरिंग’चा धोका, हायजॅकची नवीन पद्धत, सुरक्षा एजन्सीचा अलर्ट

राजांचा एकछत्री अमल असताना साताऱ्यात अपक्षांची मुसंडी, कराडमध्ये भाजपचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’; फलटणमध्ये रामराजेंच्या मुलाचा पराभव

चीनच्या हाती सोन्याचा जॅकपॉट, सापडला आशियातील सर्वात मोठा साठा