नवीन वर्षात Isro ची दणक्यात सुरुवात; PSLV-C62 मोहिमेचे 12 जानेवारीला प्रक्षेपण

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानी अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) नवीन वर्ष २०२६ च्या पहिल्या प्रक्षेपणासाठी सज्ज झाली आहे. PSLV-C62 मोहीम १२ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १०:१७ वाजता आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून प्रक्षेपित होईल. इस्रोच्या विश्वासार्ह रॉकेट, PSLV चे हे ६४ वे उड्डाण असेल. संरक्षण उद्देशांसाठी DRDO चा EOS-N1 (अन्वेषा) हा मुख्य उपग्रह असेल. स्पेनचा KID प्रोब आणि १७ इतर व्यावसायिक पेलोड देखील या उपग्रहावर आहेत.

या मोहिमेचा मुख्य पेलोड EOS-N1 आहे, ज्याचे नाव ‘अन्वेषा’ आहे. हा उपग्रह DRDO ने बनवला आहे. हा एक हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह आहे जो शेकडो वेगवेगळ्या तरंगलांबींमध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे निरीक्षण करू शकतो. हे संरक्षण, शेती, शहरांचे मॅपिंग, पर्यावरणीय देखरेख आणि साहित्य ओळखण्यात मदत करेल. हे विशेषतः धोरणात्मक हेतूंसाठी महत्वाचे आहे.

याशिवाय केस्ट्रेल इनिशियल डेमॉन्स्ट्रेटर (KID) हे लहान प्रोब (फुटबॉल आकाराचे, २५ किलो) स्पॅनिश स्टार्टअप ऑर्बिटल पॅराडाइमने विकसित केले आहे. ते रॉकेटच्या चौथ्या टप्प्याशी (PS-4) जोडले जाईल. ते री-एंट्री तंत्रज्ञानाची चाचणी करेल. तसेच हिंदुस्थान, मॉरिशस, लक्झेंबर्ग, UAE, सिंगापूर, युरोप आणि युनायटेड स्टेट्समधील स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्थांकडून १७-१८ इतर व्यावसायिक पेलोड्स असतील. गेल्या वर्षी PSLV-C61 च्या आंशिक अपयशानंतर हे मिशन PSLV ची महत्त्वाकांक्षी मोहीम आहे. PSLV हे ISRO चे वर्कहॉर्स रॉकेट आहे, जे लहान आणि मध्यम उपग्रहांना अचूक कक्षेत पोहोचवते. इस्रोची ही मोहीम देशाच्या अंतराळ क्षमतांना नवी व्याप्ती देणारे ठरणार आहे. नवीन वर्षात देशाची अंतराळ क्षेत्रात मजबूत सुरुवात होणार आहे.

