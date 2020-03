जम्मू कश्मीरमधील बडगाम व गंदेरबाल जिल्ह्यात लष्कराने केलेल्या कारवाईत पाच दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. या दहशतवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्र साठा व हत्यारा जप्त करण्यात आला आहे. हे सर्व दहशतवादी लश्कर ए तोयबा या दहशतवादी संघटनेचे असल्याचे समजते.

Kashmir Zone Police: Five terrorist associates arrested from Ganderbal & Budgam. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Cases registered. Investigation in progress.

— ANI (@ANI) March 1, 2020