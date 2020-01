जम्मू-कश्मीरमध्ये हिमस्खलन; तीन जवान शहीद, एक बेपत्ता

कश्मीरच्या उत्तर भागात गेल्या 48 तासांपासून हिमवृष्टी होत आहे. त्यामुळे हिमस्खलन होऊन हिंदुस्थानी सैन्याचे तीन जवान शहीद झाले आहेत. माछिल सेक्टरमधील सैन्याच्या एका चौकीजवळ हे हिमस्खलन झालं आहे. यात तीन जवान शहीद झाले असून चौथा जवान बेपत्ता झाला आहे. याखेरीज या स्खलनामुळे बर्फात दबलेल्या एका जवानाला वाचवण्यात यश आलं आहे.

Army Sources: Due to heavy snowfall in the last 48 hours, there have been multiple avalanches in the North Kashmir areas after which a number of soldiers have been rescued. 3 soldiers have lost their lives while one is still missing. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) January 14, 2020