मजहब नही सिखाता, आपस मे बैर रखना! जम्मूमध्ये मुस्लिम पत्रकाराच्या घरावर बुलडोझर फिरला, हिंदू शेजाऱ्याने भेट दिली स्वत:ची जमीन

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना.. या प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल यांच्या पंक्तींचा प्रत्यय जम्मू-कश्मीरमधील एका घटनेच्या निमित्ताने आला आहे. येथील पत्रकार अराफज अहमद डांग यांच्या घरावर अवैध बांधकाम असल्याच दावा करत बुलडोझर फिरवण्यात आला होता. यामुळे राजकीय वादंग निर्माण झालेले असतानाच माणुसकीचे दर्शन घडवणारी घटना घडली. अरफाज अहमद डेंग यांचे हिंदू शेजारी कुलदीप कुमार शर्मा यांनी त्यांना मदतीचा हात देत घर बांधण्यासाठी त्यांना स्वत:चा भूखंड भेट दिला आहे.
कुलदीप कुमार शर्मा यांनी अरफाज अहमद डांग यांच्या कुटुंबाला घर बांधण्यासाठी स्वत:चा भूखंड भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी माझ्या भावाचे घर पुन्हा बांधून देईन आणि त्यांना भूखंड भेट देत आहे. त्यांचे घर आधी तीन मारला भूखंडावर होते, मी त्याना पाच मारलाचा भूखंड देत आहे, असे शर्मा माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
“Couldn’t sleep all night”: Hindu neighbour gifts land to Jammu journalist Arfaz Ahmed Daing after bulldozer action.
Sh. Kuldeep Sharma Ji demonstrated the spirit of brotherhood for the entire nation 🇮🇳
गेल्या शुक्रवारी जम्मू विकास प्राधिकरणाने अरफाज अहमद डांग यांच्या घरावर बुलडोझर फिरवला. विशेष म्हणजे 40 वर्षांपासून ते या घरात राहत होते आणि त्यांच्या वडिलांनी तीन मारला जमिनीवर हे घर बांधले होते. मात्र अचानक हे घर पाडण्यात आल्याने राजकीय वादंग उठले. सीमेपलीकडून होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करी उघड केल्याने आणि निष्पक्ष पत्रकारितेमळे आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याच दावा डांग यांनी केला. त्यांना स्थानिक राजकीय पक्षांचाही पाठींबा मिळत आहे.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही या कारवाईचा निषेध केला असून नायब राज्यपालांवर खापर फोडले. शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमणाला आमचे समर्थन नाही, पण कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवत कारवाई करण्यात यावी. तसेच याद्वारे सरकाला बदनाम करण्याच स्पष्ट हेतू दिसत असल्याचा आरोपही अब्दुल्ला यांनी केला.
दरम्यान, जम्मू-कश्मीरचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना यांनीही पाडकामाला विरोध करत रहिवाशांना पाठिंबा दिला आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी थेट भेदभावाचा आरोप करत मुसलमानांना लक्ष्य केले जात असल्याचे म्हटले.