विद्यार्थ्यांची अवस्था द्रौपदीसारखी? मुख्यमंत्र्यांनी कृष्ण बनावे, मी विदूर; सुब्रमण्यम स्वामींचे ट्वीट

नीट आणि जेईई परीक्षेवरून देशातील राजकारण चांगलंच तापलेलं आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षांना विरोध दर्शवत आंदोलन छेडलं आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे, तर सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील विद्यार्थ्यांची बाजू घेत आपली अवस्था विदूरासारखी झाल्याचे म्हटले आहे.

In the NEET and JEE exam matter today, are students like Draupadi being disrobed? CMs can play the role of Krishna. All my experience as a student and then Professor for 60 years tells me something wrong has been scheduled. I feel like Vidura.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 28, 2020