कांदिवली पूर्व विधानसभेतील युवासेनेचे पदाधिकारी जाहीर

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी कांदिवली पूर्व विधानसभेतील युवासेना पदाधिकाऱयांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत, अशी माहिती युवासेना मध्यवर्ती कार्यालयातून प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकाद्वारे कळविण्यात आली आहे.
विभाग युवा अधिकारी ः संदेश केसरकर, उपविभाग युवा अधिकारी ः राम चाळके (शाखा ः 23, 24, 29), मयूर भारती (शाखा ः 27, 28), सागर चव्हाण (शाखा ः 36, 44, 45), विधानसभा समन्वयक ः राकेश मुळीक (शाखा ः 23, 24, 27, 28, 29), अजय कोळसकर (शाखा ः 36, 44, 45), विधानसभा चिटणीस ः सागर बंदरकर (शाखा ः 27, 28), अक्षय पवार (शाखा ः 36, 44, 45), प्रतीक म्हाप्रळकर (शाखा ः 23, 24, 29), स्वप्नील नवाले (शाखा ः 36, 44, 45), उपविधानसभा समन्वयक ः प्रशांत माने, रोहित कुवारिया, गणेश नाकोड, किरण मर्चंडे, उपविधानसभा चिटणीस ः संदीप कवटेकर, उपविधानसभा चिटणीस ः निशांत धुरी, शाखा युवा अधिकारी ः किरण परबते (शाखा क्र. 23), प्रतीक कोळेकर (शाखा क्र. 24), हितेश धुरी (शाखा क्र. 27), दीपक शेटय़े (शाखा क्र. 28), सिद्धांत बैसाणे (शाखा क्र. 29), गौरव सिंह (शाखा क्र. 36), शाखा युवा अधिकारी ः प्रवीण लोटलीकर (शाखा क्र. 44), अभिषेक निकम (शाखा क्र. 45), शाखा समन्वयक ः महेश यादव (शाखा क्र. 24), अमोल महाप्रलकर (शाखा क्र. 29), ललित हटकर (शाखा क्र. 36), शाहिद शेख (शाखा क्र. 44), केविन धोडिया (शाखा क्र. 45), मुनाफ शेख (शाखा क्र. 45), सोशल मीडिया समन्वयक ः निशांत गायकवाड.