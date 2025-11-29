किती अव्वल खेळाडू देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात? दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवनांतर कपिल देव भडकले

दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाला व्हाईट व्हॉश देत मालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व गाजवलं. घरच्या मैदानावर खेळत असताना मागील 12 महिन्यांमध्ये टीम इंडियाचा हा दुसरा मालिका पराभव आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे दोन्ही कसोटी मालिकांमध्ये टीम इंडियाचा सुपडा साफ झाला. त्यामुळे टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासह संघावर टीका केली जात आहे. टीम इंडियाचे दिग्गज माजी कर्णधार कपिल देव यांनीही खेळाडूंचा कान पिरगाळला असून त्यांना देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचा सल्ला दिला आहे.
टेन्बा बवुमाच्या दक्षिण आफ्रिकेने केलेला टीम इंडियाचा पराभव सर्वांच्याच जिव्हाली लागला आहे. कपिल देव सुद्धा टीम इंडियाच्या प्रदर्शनावर नाराज झाले असून त्यांनी खेळाडूंना खडे बोल सुनावले आहेत. कपिल देव स्पोर्ट्स स्टारशी बोलताना म्हणाले की, “आजचे खेळाडू देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भिन्न-भिन्न प्रकारच्या खेळपट्टीवर खेळण्यापासून वाचत आहेत. दुसरीकडने जुने खेळाडू याच खेळपट्ट्यांवर खेळून टेक्निकली आणि मानसिकदृष्ट्या मजबूत होत होते. मी जाणून घेऊ इच्छितो की आजचे किती अव्वल खेळाडू देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात. जर तुम्ही देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दर्जेदार गोलंदाजांचा सामना करणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघर्ष कराल.” असे कपिल देव म्हणाले आहेत.
कपिल देव पुढे म्हणाले की, “अशा खेळपट्टीचा काय अर्थ आहे जिथे तुम्ही नाणेफेक गमावता आणि सामना हरता? जिथे कोणताही संघ २०० धावांचा टप्पाही ओलांडू शकत नाही? हे कसोटी क्रिकेटसाठी चांगले नाही. फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजांना दोघांनाही आधार देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर खेळण्यासाठी संयम आणि अद्वितीय कौशल्ये आवश्यक असतात, जे आताचे खेळाडू विकसित करण्यात अपयशी ठरत आहेत.” अशी खंत कपिल देव यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच इडन गार्डन्सच्या खेळपट्टीवरही नाराजी व्यक्त केली आणि ते म्हणाली के, “आजकाल फोकस टी-20 आणि वनडे क्रिकेटवर सर्वाधिक आहे आणि फलंदाज कठीण खेळपट्ट्यांवर खेळण्याची सवय सुटली आहे.” असे कपील देव म्हणाले आहेत.