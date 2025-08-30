KCL 2025 – सलमान निजारने गोलंदाजांच्या नांग्या ठेचल्या; शेवटच्या 12 चेंडूत ठोकले 11 गगनचुंबी षटकार

सामना ऑनलाईन
|

केरळ क्रिकेट लीगमध्ये कालीकट ग्लोबस्टार या संघाकडून खेळताना सलमान निजारने त्रिवेंद्रम रॉयल्स संघाला अक्षरश: झोडपून काढलं आहे. गोलंदाजांना त्याने सळो की पळो करून सोडलं. 330.76 च्या स्ट्रईक रेटने त्याने फक्त 86 धावांची नाबाद वादळी खेळी केली आहे. विशेष म्हणजे त्याने एकही चौकार मारला नाही. मात्र, षटकारांचा पाऊस पाडायला तो विसरला नाही.

प्रथम फलंदाजी करताना कालीकट ग्लोबस्टार संघाची सुरुवात थोडी खराब झाली होती. 76 धावांवर 4 विकेट अशी संघाची अवस्था होती. परंतु सलमान नाजीने फलंदाजीला येत त्रिवेंद्रल रॉयल्स संघाची दाणादाण उडवून दिली. त्याने 26 चेंडूंमध्ये 12 खणखणीत षटकारांच्या मदतीने 86 धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याने त्याच्या शेवटच्या 12 चेंडूंमध्ये 11 षटकार ठोकले आहेत. 19 व्या षटकामध्ये 5 षटकार आणि 20व्या षटकामध्ये 6 चेंडूंमध्ये सहा षटकार ठोकण्याचा त्याने पराक्रम केला आहे. तर एका चेंडूवर एक धाव काढली आहे. त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीमुळे कालीकट ग्लोबस्टार्स संघाने 20 षटकांमध्ये 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 186 धावांपर्यंत मजल मारली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवता येणार नाही, जरांगे यांच्या भेटीदरम्यान न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचं वक्तव्य

…तसं झाल्यास आरक्षणाचा प्रश्न निश्चित सुटेल! तामिळनाडूचे उदाहरण देत शरद पवाराचं मोठं विधान

वाल्मीक कराडचा तुरुंगातला मुक्काम वाढला; बीड न्यायालयाचा दणका, जामीन अर्ज फेटाळला

IPL 2026 – राहुल द्रविडचा राजस्थान रॉयल्सला रामराम, मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा

Nanded news – पूरग्रस्तांच्या समस्या न ऐकताच पालकमंत्री अतुल सावे यांचा काढता पाय; जनतेचा आक्रोश, गाडी अडवण्याचा प्रयत्न

Virar building collapse – विरार इमारत दुर्घटनेप्रकरणी 5 जणांना अटक, न्यायालयात हजर करणार

खाऊगल्ल्या, टपऱ्या, हॉटेल्स बंद ठेवण्याचे अलिखित आदेश; आंदोलक माणसं आहेत याचा सरकारला विसर पडलाय का? – रोहित पवार

फडणवीसांना अडचणीत आणण्यासाठी मिंधेकडून आंदोलकांना मदत, संजय राऊत यांची टीका

Beed Accident – बीडमध्ये भीषण अपघात; देवदर्शनाला जाणाऱ्या तरुणांना कंटेनरने उडवले, 6 ठार