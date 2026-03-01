खामेनेईंचा मृत्यू ही निर्घृण हत्या, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याकडून अमेरिकेचा निषेध

अमेरिका–इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांवर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. रशियन वृत्तसंस्था ‘तास’च्या अहवालानुसार, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूला पुतिन यांनी “निर्घृण आणि कपटी हत्या” असे संबोधले.
लक्ष्यित कारवाया आणि त्यानंतर प्रदेशात झालेल्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांनंतर प्रथमच अधिकृत प्रतिक्रिया देताना पुतिन यांनी या कारवाईच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “खामेनेई यांची हत्या ही मानवतेच्या सर्व नैतिक मूल्यांचे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे,” असे ते म्हणाले.
मॉस्को–तेहरान संबंधांचा उल्लेख करताना पुतिन यांनी सांगितले की, खामेनेई यांना रशियन फेडरेशनमध्ये “एक उत्कृष्ट राजकारणी” म्हणून स्मरणात ठेवले जाईल.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यानंतर पश्चिम आशियात तणाव उच्चांकावर पोहोचला आहे. तेहरानसह इतर प्रमुख शहरांमध्ये स्फोट झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या असून इराणी सरकारी माध्यमांनी या हल्ल्यांत अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे.