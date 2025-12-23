किडनी विक्री प्रकरणातील महत्वाचा आरोपी गवसला, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली अटक

सामना ऑनलाईन
|
kidney selling racket cambodia kidney scam

किडनी विक्रीप्रकरणी पोलिसांना तपासात मोठे यश मिळाले आहे. ज्याच्या माध्यमातून रोशन कुडे या शेतकऱ्याने कंबोडियात किडनी विकली, तो डॉ. कृष्णा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. कृष्णा हे नाव धारण करून तो सोलापुरात वास्तव्यास होता. त्याला तिथून पकडण्यात आले आहे. त्याचे मूळ नाव मल्लेश सांगितले जात आहे. फेसबूक पेजच्या माध्यमातून रोशन त्याच्या संपर्कात आला.

व्हॉट्सॲप चॅट आणि फोनच्या माध्यमातून हे दोघे संपर्कात होते. त्यानेच रोशनला किडनी विकण्याचा सल्ला दिला आणि मोबदल्यात आठ लाख मिळतील, असे सांगितले. रोशन कंबोडियाला जाण्यापूर्वी त्यांची पहिली भेट कोलकाता इथे झाल्याचे सांगितले जाते. आरोपी कृष्णा हाही कपडा व्यवसायात अपयशी ठरला होता आणि त्यानेही आपली किडनी विकली, हे विशेष. तो डॉक्टर म्हणून वावरत असला तरी मुळात तो इंजिनिअर असल्याचे सांगितले जाते. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यात हे रॅकेट सक्रिय असतानाच महाराष्ट्रात चंद्रपूर आणि नाशिकनंतर आता सोलापूरचे नाव समोर आले. त्यामुळे हे रॅकेट आणखी किती ठिकाणी पसरले आहे, याचा शोध सुरू असून, आरोपी कृष्णा हा त्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. दरम्यान, काल रात्री उशिरा त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला तीन दिवसांची कोठडी देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आसाममध्ये संतप्त जमावाने भाजप नेत्याचं घर जाळलं; कर्फ्यू लागू, हिंसाचारात CRPF जवानासह अनेक जखमी

कोल्ड्रिफ विषबाधेतील पहिल्या बालरुग्णाला वाचवण्यात यश, नागपूरच्या AIMS च्या डॉक्टरांनी साधली किमया

कोणीही देणगी मागायला येऊ नये! पराभवाच्या धक्क्याने माजी नगरसेवकाचा अनोखा निषेध, चिपळूणमधील फोटोची चर्चा

odisha wrestlers train toilet controversy national school wrestling championship 2025

अरेरे खेळाडूंची काय ही अवस्था! कुस्ती स्पर्धेसाठी गेलेल्या चिमुकल्या मल्लांना रेल्वेत शौचालयाजवळ बसून करावा लागला प्रवास

Mumbai news – जलवाहिनी वळवण्याचे काम सुरू, ‘या’ भागात पाणीपुरवठा बंद; सविस्तर जाणून घ्या…

india new zealand fta news winston peters on trade deal

हिंदुस्थान-न्यूझीलंड व्यापार करार ‘ना मुक्त, ना रास्त’; न्यूझीलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचाच विरोध

तपास यंत्रणांवर भाजपचा कब्जा; राजकीय विरोधकांविरुद्ध ED-CBI चा हत्यारांसारखा वापर, बर्लिनमधून राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

केजरीवाल, सिसोदिया मुंबई पालिका निवडणूक प्रचारात उतरणार, आपची स्टार प्रचारकाची यादी जाहीर

संस्कृती जमीन-पाण्याशी संबंधित आहे, म्हणूनच तपोवन टिकायला हवे डॉ. तारा भवाळकर यांची आग्रही भूमिका ‘सावाना’च्या ग्रंथालय महोत्सवाचा प्रारंभ