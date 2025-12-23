किडनी विक्री प्रकरणातील महत्वाचा आरोपी गवसला, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली अटक

किडनी विक्रीप्रकरणी पोलिसांना तपासात मोठे यश मिळाले आहे. ज्याच्या माध्यमातून रोशन कुडे या शेतकऱ्याने कंबोडियात किडनी विकली, तो डॉ. कृष्णा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. कृष्णा हे नाव धारण करून तो सोलापुरात वास्तव्यास होता. त्याला तिथून पकडण्यात आले आहे. त्याचे मूळ नाव मल्लेश सांगितले जात आहे. फेसबूक पेजच्या माध्यमातून रोशन त्याच्या संपर्कात आला.
व्हॉट्सॲप चॅट आणि फोनच्या माध्यमातून हे दोघे संपर्कात होते. त्यानेच रोशनला किडनी विकण्याचा सल्ला दिला आणि मोबदल्यात आठ लाख मिळतील, असे सांगितले. रोशन कंबोडियाला जाण्यापूर्वी त्यांची पहिली भेट कोलकाता इथे झाल्याचे सांगितले जाते. आरोपी कृष्णा हाही कपडा व्यवसायात अपयशी ठरला होता आणि त्यानेही आपली किडनी विकली, हे विशेष. तो डॉक्टर म्हणून वावरत असला तरी मुळात तो इंजिनिअर असल्याचे सांगितले जाते. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश अशा अनेक राज्यात हे रॅकेट सक्रिय असतानाच महाराष्ट्रात चंद्रपूर आणि नाशिकनंतर आता सोलापूरचे नाव समोर आले. त्यामुळे हे रॅकेट आणखी किती ठिकाणी पसरले आहे, याचा शोध सुरू असून, आरोपी कृष्णा हा त्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. दरम्यान, काल रात्री उशिरा त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला तीन दिवसांची कोठडी देण्यात आली आहे.