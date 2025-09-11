आपल्या शरीरासाठी कोणती डाळ खाणे चांगले आहे हे जाणून घ्या

सामना ऑनलाईन
|

शाकाहारी लोकांसाठी, डाळ आणि त्यांच्या शेंगा प्रथिने आणि फायबरचा मुख्य स्रोत आहेत. शाकाहारी लोक दैनंदिन जेवणात डाळ खाणे पसंत करतात. परंतु एका प्रकारची डाळ खाण्याऐवजी, जर ती शरीराच्या गरजेनुसार खाल्ली तर. त्यामुळे ते अधिक फायदेशीर ठरेल. मूग डाळीपासून ते हरभरा, तूर, मसूरपर्यंत डाळ खाण्याचे सर्वोत्तम फायदे जाणून घेतले पाहिजेत. कोणती डाळ कधी खाणे जास्त फायदेशीर ठरेल हे जाणून घ्या.

मसूरची डाळ
ज्यांना लोहाची कमतरता आहे त्यांच्यासाठी मसूरची डाळ सर्वोत्तम आहे. या डाळी थकवा आणि अशक्तपणा दूर करण्यास मदत करतात.

हरभरा मसूर
मधुमेहात खाणे चांगले आहे. या मसूरचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो आणि तो रक्तातील साखरेची पातळी वाढू देत नाही.

ऋतूनुसार पिण्याच्या पाण्याचे भांडे बदला, जाणून घ्या कोणत्या ऋतूमध्ये आरोग्यासाठी काय फायदेशीर ठरेल

उडीद डाळ
उडीद डाळ सालासह खाल्ली तर त्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम असते. यामुळे शरीराची हाडे मजबूत होतात. म्हणून शाकाहारी लोकांनी हाडांच्या मजबूतीसाठी या डाळीचा आहारात समावेश करायला हवा.

हिरवे मूग
हिरव्या मूगात फायबर आणि प्रथिने जास्त प्रमाणात असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे फायबर विरघळणारे असते. ज्यामुळे ते खराब कोलेस्ट्रॉल काढून टाकण्यास मदत करते.

 

दररोज नाश्त्यात एक वाटी भिजवलेले चणे खाण्याचे शरीराला काय फायदे मिळतील, वाचा

पिवळे मूग
कमकुवत पचनशक्ती असलेल्या लोकांनी सोललेली पिवळी मूग डाळ खावी. जेणेकरून त्यांना प्रथिने मिळतील तसेच पचन सोपे होईल. विशेषतः मुलांना आणि वृद्धांना पिवळी मूग डाळ खायला द्या.

अरहर किंवा तूर डाळ
अरहर किंवा तूर डाळीमध्ये पोटॅशियम आणि फोलेट असते. जे हृदय निरोगी ठेवते. उच्च रक्तदाबाच्या बाबतीतही तूर डाळ खाणे फायदेशीर आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पती, पत्नी और वो…पत्नीने पतीच्या हत्येचा कट रचला…पण अघटित घडले…

वर्धा नदीची पाणीपातळी वाढल्याने गडचांदूर-भोयेगाव मार्ग बंद; इरई धरणाचे तीन दरवाजे उघडले

Beed news – वडिलांनी जीवन संपवल्यानंतर बेपत्ता झालेली 4 वर्षाची चिमुकली गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडली

104 वर्षांचा इतिहास असणारी राजापूर अर्बन बॅंक संशयाच्या भोवऱ्यात; कर्ज घेतलेले नसतानाही आल्या नोटीसा, अनेकांच्या तक्रारी

तूप की तेल? आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम काय, जाणून घ्या

Jolly LLB 2 मधून अर्शदला का वगळले…; अभिनेत्याने थेट दिग्दर्शकाला दिला दोष, सांगितले कारण

स्लायडिंग खिडक्यांचे ट्रॅक खराब झाले तर हे करून पहा…

शरीरात कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस पांढरे होऊ लागतात? जाणून घ्या

परळी-बीड महामार्गावर हायवाची दुचाकीला धडक; सरपंचासह 8 वर्षांच्या नातीचा मृत्यू, आजी गंभीर जखमी