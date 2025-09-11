आपल्या शरीरासाठी कोणती डाळ खाणे चांगले आहे हे जाणून घ्या

शाकाहारी लोकांसाठी, डाळ आणि त्यांच्या शेंगा प्रथिने आणि फायबरचा मुख्य स्रोत आहेत. शाकाहारी लोक दैनंदिन जेवणात डाळ खाणे पसंत करतात. परंतु एका प्रकारची डाळ खाण्याऐवजी, जर ती शरीराच्या गरजेनुसार खाल्ली तर. त्यामुळे ते अधिक फायदेशीर ठरेल. मूग डाळीपासून ते हरभरा, तूर, मसूरपर्यंत डाळ खाण्याचे सर्वोत्तम फायदे जाणून घेतले पाहिजेत. कोणती डाळ कधी खाणे जास्त फायदेशीर ठरेल हे जाणून घ्या.
मसूरची डाळ
ज्यांना लोहाची कमतरता आहे त्यांच्यासाठी मसूरची डाळ सर्वोत्तम आहे. या डाळी थकवा आणि अशक्तपणा दूर करण्यास मदत करतात.
हरभरा मसूर
मधुमेहात खाणे चांगले आहे. या मसूरचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो आणि तो रक्तातील साखरेची पातळी वाढू देत नाही.
उडीद डाळ
उडीद डाळ सालासह खाल्ली तर त्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम असते. यामुळे शरीराची हाडे मजबूत होतात. म्हणून शाकाहारी लोकांनी हाडांच्या मजबूतीसाठी या डाळीचा आहारात समावेश करायला हवा.
हिरवे मूग
हिरव्या मूगात फायबर आणि प्रथिने जास्त प्रमाणात असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचे फायबर विरघळणारे असते. ज्यामुळे ते खराब कोलेस्ट्रॉल काढून टाकण्यास मदत करते.
पिवळे मूग
कमकुवत पचनशक्ती असलेल्या लोकांनी सोललेली पिवळी मूग डाळ खावी. जेणेकरून त्यांना प्रथिने मिळतील तसेच पचन सोपे होईल. विशेषतः मुलांना आणि वृद्धांना पिवळी मूग डाळ खायला द्या.
अरहर किंवा तूर डाळ
अरहर किंवा तूर डाळीमध्ये पोटॅशियम आणि फोलेट असते. जे हृदय निरोगी ठेवते. उच्च रक्तदाबाच्या बाबतीतही तूर डाळ खाणे फायदेशीर आहे.