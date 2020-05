‘पैसे आम्ही देतो’ म्हणणाऱ्या दिल्ली सरकारने मजुरांच्या तिकीटाचे पैसे मागितले, बिहारच्या मंत्र्यांचा गंभीर आक्षेप

दिल्ली आणि बिहार या दोन राज्यांमध्ये मजुरांच्या रेल्वे तिकीटाच्या भाड्यावरून वादावादीला सुरुवात झाली आहे. बिहार सरकारच्या एका मंत्र्याने म्हटलंय की आधी दिल्ली सरकारने त्यांच्या राज्यात अडकलेल्या बिहारी मजुरांना परत पाठवण्यासाठी रेल्वे तिकीटाचा जो खर्च येईल तो आम्ही भरू असे सांगितले होते. मात्र आता दिल्ली सरकारने तिकीटासाठी झालेला खर्च भरून द्या अशी मागणी केली आहे.

I saw a tweet by a Delhi minister saying they are paying for the tickets of 1200 migrants who are travelling from Delhi to Muzaffarpur. I have a letter here sent by their government asking for the reimbursement of money from the Bihar government: Sanjay Kumar Jha, Bihar Minister pic.twitter.com/GBNLWJr6W2

— ANI (@ANI) May 9, 2020