असं झालं तर… लॅपटॉपचा कीबोर्ड खराब झाला तर…

सामना ऑनलाईन
|

नवीन लॅपटॉप खरेदी केल्यानंतर त्याचा कीबोर्ड लवकर खराब झाल्यास फार चिंता करण्याची गरज नाही. त्यासाठी सोपे उपाय या ठिकाणी देत आहोत.

जर तुमच्या लॅपटॉपचा कीबोर्ड खराब झाला असेल तर सर्वात आधी लॅपटॉपला रीस्टार्ट करा. कधी कधी लॅपटॉपमधील ड्रायव्हर्समधील समस्या दूर होतात.

लॅपटॉपच्या डिव्हाईस मॅनेजरमध्ये जाऊन कीबोर्ड ड्रायव्हर अपडेट करा किंवा त्याला इन्स्टॉल करा. यामुळे तुमचा लॅपटॉप ठीक होऊ शकतो.

कधी कधी सेटिंग्समध्ये समस्या आल्यानेसुद्धा तो खराब होऊ शकतो. त्यामुळे कीबोर्ड तपासून हार्डवेअर बिघाड आहे का ते तपासा.

जर सर्व करूनही लॅपटॉपचा कीबोर्ड व्यवस्थित चालत नसेल तर लॅपटॉपची बॅटरी तपासून घ्या किंवा नवीन कीबोर्ड खरेदी करा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बेकायदा टॉवरप्रकरणी ओस्तवाल बिल्डरला अखेर अटक; बोगस दस्तावेज, बनावट कागदपत्रे, शेकडो ग्राहकांची फसवणूक

विघ्नहर्त्याच्या कृपेने संकट टळले; चालकाचे नियंत्रण सुटले अन् कार विरार जेट्टीवरून थेट खाडीत बुडाली

भाईंदरच्या नैसर्गिक तलावात मूर्ती विसर्जन करणाऱ्या ३१ जणांवर गुन्हा

रोह्यात आदिवासी कुटुंबाला मारहाण; नऊजण गजाआड, आरोपींना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी

ban-mobile-apps

शहापूरच्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी ‘नेटवर्क’मध्ये अडकली; अॅप सुरूच होईना

शहापूरचा भगीरथ अंगणात गंगा आणणार; भूगर्भातील दोन हजार फुटांपर्यंतचा डाटा उपलब्ध होणार

ट्युबलाईटचा प्रकाश कमी झाला तर? ‘हे’ करून पहा

आज पहिली तारीख… सामान्यांच्या खिशाला चाट; पेन्शन, आयटीआरपासून गॅस, चांदी खरेदीत बदल

लवकरच हवाई दलात तेजसचा नवा अवतार, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सकडून 97 लढाऊ विमानांची खरेदी होणार