LIVE : नाइलाजाने कलम 144 लागू करावे लागत आहे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे मुंबईत 31 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. रविवारी मध्यरात्रीपासून रेल्वे आणि बससेवा बंद करण्यात येत आहेत. तसेच फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला संबोधित केले.

The percentage of employees working in govt offices has been brought down to five per cent from 25 per cent. Only the people discharging essential duties will be allowed to use public transport till March 31: Maharashtra CM Uddhav Thackeray #Coronavirus https://t.co/ySw3wZnYo9

