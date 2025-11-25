वाढवण बंदरासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला स्थानिक ग्रामस्थांचा कडाडून विरोध, पथकाला गावात केली बंदी

सामना ऑनलाईन
|

वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेचा स्थानिक ग्रामस्थांनी जोरदार विरोध केला आहे. सोमवारी जिल्हा भूमापन विभागाचे पथक पोलिस बंदोबस्तासह वरोर गावात सर्वेक्षणासाठी पोहोचले असताना ग्रामस्थांनी एकजुटीने पथकाला गावात प्रवेश नाकारला.

प्रकल्पग्रस्त शेतीजमिनी व झाडांचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. मात्र नुकसानभरपाईसंदर्भात स्पष्टता नसणे, प्रशासनाकडून होत असल्याचा आरोप असलेली दडपशाही आणि ग्रामस्थांच्या हक्कांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे या मुद्द्यांमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाला ठाम विरोध नोंदवण्यात आला.

या संपूर्ण प्रकरणात वरोर ग्रामस्थांनी शांततामय पण निर्धारपूर्वक भूमिका घेत, जमीन, वनसंपत्ती व उपजीविकेच्या संरक्षणासाठी एकमताने संघर्ष करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर 10 दिवसांचा मेगाब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर होणार परिणाम

हॅपी हार्मोन्स वाढवण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं?

राज कपूर यांचा मुंबईतील बंगला ‘देवनार काॅटेज’ किती कोटींना विकला गेला, वाचा

हिंदुस्थानात अँटीबायोटिक रेझिस्टन्सचा धोका वाढला, लॅन्सेंटच्या अहवालानुसार 83 टक्के रुग्ण आढळले

terrorist

पाकिस्तानचा पुन्हा अफगाणिस्तानावर हल्ला, 9 मुलांसह 10 जणांचा मृत्यू

छत्तीसगडमध्ये 15 माओवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण, 48 लाख रुपयांचे होते बक्षीस

एक्झॉस्ट फॅन असा करा स्वच्छ, हे करून पहा

विकासकामात टक्केवारी खाणाऱ्यांना जनता नाकारेल ! नंदा म्हात्रे यांनी व्यक्त केला विश्वास

असं झालं तर… ‘यूपीआय’ने चुकीच्या व्यक्तीला पेमेंट झाले तर