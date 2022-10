मध्य प्रदेश भाजपमध्ये असंतोष उफाळला, उपाध्यक्षाने केली जिल्हा अध्यक्षाच्या पोस्टरवर लघुशंका

मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या सत्ताधारी पक्षात अंतर्गत संघर्ष वाढायला लागला असून त्याची एक झलक गुरुवारी पाहायला मिळाली. मेहगाव भाजपचे उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह हे आपल्या गाडीतून जात होते. बरेठा टोल नाक्यावर त्यांना नवनियुक्त जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र नरवारिया यांची पोस्टर दिसली. यामुळे शैलेंद्र हे जाम संतापले होते. राग अनावर झाल्याने शैलेंद्र यांनी देवेंद्र यांची पोस्टर खांबावरून उखडली आणि ती रस्त्यावर फेकत त्यावर लघुशंका केली. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. हे सीसीटीव्ही फुटेज मध्य प्रदेशातील स्थानिक वाहिन्यांवर प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

#MP | #Video of #BJP leader #ShailendraSingh Bhadauria, vice-president of Mehgaon Janpad Panchayat of the district, went #viral, in which he was seen urinating on the poster of newly appointed BJP district president Devendra Singh Narwaria. pic.twitter.com/pvq4cmE4uF

— Free Press Journal (@fpjindia) October 14, 2022