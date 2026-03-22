आवडती भाजी केली नाही म्हणून गर्भवती पत्नीला संपवलं, आरोपी पतीला अटक

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
crime news new

आवडती भाजी करण्यास नकार दिल्याने संतापलेल्या पतीने गर्भवती पत्नीची हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. सुनील असे अटक केलेल्या पतीचे नाव आहे. मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यात ही घटना घडली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने पत्नीला पालकची भाजी बनवायला सांगितले. मात्र आधीच जेवण तयार असल्याने पत्नीने पालकची भाजी बनवण्यास नकार दिला. यावरून पती-पत्नीमध्ये वाद झाला. हा विकोपाला गेला आणि पतीने पत्नीला शेतात ओढत नेत कुऱ्हाडीने वार करून तिची हत्या केली. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…तर राजस्थान रॉयल्सला कोणीही रोखू शकणार नाही, अश्विनचा विरोधी संघांना धडकी भरवणारा इशारा

तक्रार नोंदवायची असेल तर शैय्यासोबत करावी लागेल, पोलिसाची बलात्कार पीडितेकडे धक्कादायक मागणी

बांगलादेशात कुमिल्ला येथे रेल्वे-बसचा भीषण अपघात; 12 प्रवाशांचा मृत्यू तर अनेक जखमी

“रामलल्लाचं दर्शन मस्त झालं, पण…”, जर्मनीहून आलेल्या चिमुकल्या भक्ताचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

‘ऑपरेशन सर्चलाईट’ला नरसंहार घोषित करण्याची मागणी, अमेरिकन संसदेत मांडला प्रस्ताव

दर्शनाहून परतत असताना रोपवेची ट्रॉली कोसळली, अपघातात महिलेचा मृत्यू; 7 भाविक जखमी

Ratnagiri News – कर थकविणाऱ्या 71 मालमत्ता सील, रत्नागिरी नगरपरिषदेची कारवाई

मृत्यूला हुलकावणी देऊन ‘आई’ परतली! 11 वर्षांनंतर श्राद्धाच्या दिवशीच घडला चमत्कार; ढोल-ताशांच्या गजरात कुटुंबियांनी केलं स्वागत

कतारमध्ये लष्कराचे हेलिकॉप्टर कोसळले, अपघातात 6 जणांचा मृत्यू; एक बेपत्ता