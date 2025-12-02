न्यायालयाच्या निर्णयाने चिंता वाढली, काळजी घ्यावी लागणार! रोहित पवारांची पोस्ट

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या गोंधळावर आता राज्यातील मंत्री, सत्ताधारी आणि विरोधातील आमदार आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने चिंता वाढल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
आपल्या पोस्ट मध्ये रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, ‘राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीची मतमोजणी ही ३ डिसेंबरऐवजी २१ डिसेंबर रोजी एकत्रित करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाने चिंता वाढली आहे. २१ डिसेंबरपर्यंत सर्वांनाच खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे!’
Maharashtra Local Elections: Confusion over Vote Counting Date Deepens, Rohit Pawar Expresses ‘Concern’
NCP (Sharadchandra Pawar) MLA Rohit Pawar shared a post stating the court’s decision to shift the Nagar Parishad/Panchayat vote counting from December 3 to December 21 has increased concern and calls for caution in Maharashtra politics.
