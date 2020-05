राज्यात ‘लॉकडाऊन-4’ संदर्भात नियमावली जाहीर, कोणत्या भागात काय सुरू, काय बंद? वाचा सविस्तर…

कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात 17 मे पासून 31 मे च्या मध्यरात्रीपर्यंत ‘लॉकडाऊन -4’ लागू करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘लॉकडाऊन-4’ संदर्भात नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार राज्यात रेड झोन, नाॅन रेड झोन आणि कन्टेनमेंट झोन असणार आहे. दरम्यान, नवीन नियमावली 22 मेपासून लागू होणार आहे.

या गोष्टींवर बंदी कायम

या गोष्टी सुरू राहणार

#WarAgainstVirus#Lockdown4 –

काय सुरू राहाणार, काय नाही?

What's allowed and Not allowed in #Maharashtra pic.twitter.com/21hgLoFoIL

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 19, 2020