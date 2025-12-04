महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक, विरोधकांनी पत्र दाखवून उघड केला फडणवीसांचा खोटारडेपणा

सामना ऑनलाईन
|

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यास दोन महिने उशीर केल्यामुळे राज्यातील महायुती सरकार विरोधकांच्या टीकेच्या रडारवर आले आहे. विरोधकांनी पत्र दाखवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खोटारडेपणा आज उघड केला. या सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली.

राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रस्ताव तयार करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी 7 ऑक्टोबरला सांगितले होते. प्रत्यक्षात तो 27 नोव्हेंबरला पाठवण्यात आला. याचा पुरावा म्हणून सरकारचे पत्रच रोहित पवार यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल केली असून त्यांनी जनतेची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

या सरकारचे प्राधान्य शेतकरी बांधवांच्या कर्जमाफीला नाही तर निवडणूक प्रचाराला आहे, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.

‘सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. केवळ बेइमानी करून निवडणुका जिंकणे हेच यांचे काम आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बापाकडून सख्ख्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, तृतीयपंथीयांनी धडक मारून केली पीडितेची सुटका

सलग तिसऱ्या दिवशी इंडिगोचा गोंधळ सुरूच; अनेक विमानांची उड्डाणे रद्द, प्रवाशांचे हाल

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आठवडाभर, अधिवेशनावर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे सावट; दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्यांची आसने रिक्त

रेल्वेचा नवा नियम लवकरच; तत्काळ तिकीट बुकिंगसाठी ‘ओटीपी’ आवश्यक

Parli Strong Room, High Voltage Drama, Parli Nagar Parishad, Deepakt Deshmukh, NCP Sharad Pawar

परळीत स्ट्राँग रूम बाहेर रात्री हाय व्होल्टेज ड्रामा; नगर परिषद कर्मचाऱ्यावर गंभीर आरोप, तणावाचे वातवरण

मतदार यादीतील त्रुटींवर आक्षेप नोंदवण्याची मुदत, 14 दिवसांनी वाढवा; शिवसेना आणि मनसेची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

‘बेस्ट’ कामगार सेनेच्या मुख्य कार्यकारिणी समिती नियुक्त्या जाहीर

Pakistan Privatization, PIA Sale, IMF Loan, Fauji Foundation, Asim Munir, National Carrier Bidding

कर्ज मिळवण्यासाठी पाकिस्तान राष्ट्रीय विमान कंपनी PIA विकणार; बिडर्समध्ये मुनीर यांच्या फौजी कंपनीचा समावेश

50 Loco Pilots from Kurla Depot Join Rail Kamgar Sena

रेल कामगार सेनेत इनकमिंग जोरात, कुर्ला डेपोतील 50 लोको पायलटनी केला प्रवेश