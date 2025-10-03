तोंडीलावणीसाठी बनवा 10 मिनिटांत मसालेदार, तिखट हिरव्या मिरचीचे लोणचे

जेवताना ताटामध्ये लोणच्याची फोड असेल तर, दोन घास अधिक जातात. परंतु बऱ्याचदा असे वाटते की, लोणचे बनवण्यासाठी सूर्यप्रकाश किंवा व्हिनेगर हे गरजेचे आहे. परंतु सूर्यप्रकाश आणि व्हिनेगर नसल्यावरही घरच्या घरी आपण 10 मिनिटांमध्ये मिरचीचे लोणचे बनवू शकतो. गरम चपाती, पराठा किंवा वरण भातासोबत हे लोणचे मस्त लागेल.
हिरव्या मिरचीचे लोणचे
साहित्य
४०० ग्रॅम हिरव्या मिरच्या (मध्यम मसालेदार किंवा तुमच्या आवडीचे)
१ कप मोहरीचे तेल
१ टेबलस्पून बडीशेप
१/४ टीस्पून मेथीचे दाणे
थोडी काळी मिरी
१ टीस्पून हळद पावडर
२ टीस्पून काश्मिरी लाल मिरची पावडर
२ टीस्पून आमचूर पावडर
चवीनुसार मीठ
कृती
हिरव्या मिरच्या चांगल्या प्रकारे धुवा आणि कापडाने वाळवा. देठ काढून टाका आणि त्यांचे लांबीच्या दिशेने किंवा लहान तुकडे करा. कात्री वापरल्याने तुमचे हात जळणार नाहीत.
एका पॅनमध्ये बडीशेप, मेथीचे दाणे आणि काळी मिरी हलके भाजून घ्या. सुगंध येईपर्यंत पुरेसे वेळ ठेवा. जास्त शिजवण्याची गरज नाही. गॅस बंद करा आणि थोडे थंड होऊ द्या.
हे मसाले मिक्सरमध्ये बारीक करा. त्याच पॅनमध्ये मोहरीचे तेल घाला आणि ते धुरायला सुरुवात होईपर्यंत गरम करा. त्यानंतर, गॅस बंद करा आणि तेल कोमट होऊ द्या.
एका मोठ्या भांड्यात जाड मसाले ठेवा आणि त्यात हळद, लाल तिखट, सुक्या आंब्याची पावडर, सेलेरी आणि काळी जिरे घाला.
आता चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला आणि चांगले मिसळा.
Skin Care Tips – सकाळी तुळशीचे पाणी पिणे हे त्वचेसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा सविस्तर
लोणचे टिकवण्यासाठी कोणत्या टिप्स वापराव्या?
लोणचे नेहमी काचेच्या बाटलीत किंवा बरणीत ठेवा आणि बरण पूर्णपणे कोरडे असावे.
जास्त काळ साठवत असाल तर वर थोडे अधिक गरम केलेले आणि थंड केलेले तेल घाला जेणेकरून मिरच्या पूर्णपणे तेलात बुडतील.
लोणचे जास्त काळ टिकण्यासाठी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा आणि त्याची चव चांगली राहील.