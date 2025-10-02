थायरॉईड नियंत्रित करण्यासाठी हे पदार्थ खायलाच हवेत, वाचा

आपल्या दैनंदिन कामांमध्ये झपाट्याने होत असलेल्या बदलामुळे थायरॉईड रुग्णांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. थायरॉईड ही फुलपाखराच्या आकाराची ग्रंथी आहे जी आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाची ग्रंथी आहे. हे मानेच्या पायथ्याशी असते जे आपल्या शरीरातील चयापचय योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत करते.
आवळा – आवळा आपल्या आरोग्यासाठी उत्तम आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत असले तरी ते आपल्या थायरॉईड ग्रंथीला निरोगी ठेवण्यास देखील मदत करू शकते. आवळ्यामध्ये संत्र्यापेक्षा आठ पट जास्त आणि डाळिंबापेक्षा 17 पट जास्त व्हिटॅमिन-सी असते.
केळी – केळी व्हिटॅमिन बी 6 ने समृद्ध असण्यासोबतच केळी व्हिटॅमिन-सी, डायटरी फायबर आणि मॅंगनीजचाही चांगला स्रोत आहे. केळी फॅट, कोलेस्ट्रॉल आणि सोडियम मुक्त असतात. केळी हे सामान्य फळासारखे वाटत असले तरी, त्यांच्यात खरोखर शक्तिशाली गुणधर्म आहेत ज्यामुळे तुमचा थायरॉईड रोग, परिस्थिती आणि लक्षणे बरे होतात. केळी न्यूरोट्रांसमीटर पुनर्संचयित करण्यात मदत करतात आणि न्यूरोलॉजिकल समस्यांपासून बरे होण्यास मदत करतात, जे थायरॉईडच्या लक्षणांपैकी एक आहेत. हायपरथायरॉईडीझमसाठी केळी सर्वोत्तम आहे.
नारळ – थायरॉईडची समस्या असलेल्या महिलांसाठी नारळ हा एक उत्तम पदार्थ आहे, मग ते कच्चे नारळ असो किंवा खोबरेल तेल. हे मंद आणि मंद चयापचय सुधारते. नारळात MCFAs म्हणजेच मिडियम चेन फॅटी ऍसिडस् आणि MTCs म्हणजेच मिडियम चेन ट्रायग्लिसराइड्स असतात जे चयापचय सुधारण्यास मदत करतात.