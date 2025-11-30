भाजप पूर्णपणे बाटलेला पक्ष, फोडाफोडीत त्यांचं आयुष्य चाललंय; माणिकराव कोकाटे यांचे विधान

राज्यात नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना महायुतीतील भाजप, मिंधे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटामध्ये ‘शाब्दिक’ तंटे सुरू झाले आहेत. तीनही पक्षाचे नेते एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन चखलफेक करत आहेत. अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी भाजप पूर्णपणे बाटलेला पक्ष असून फोडाफोडीत त्यांचे आयुष्य चाललेल असे म्हटले आहे. सिन्नर नगरपरिषदेच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेमध्ये ते बोलत होते.

माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, मी संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत असून सगळीकडे महायुतीत संघर्ष सुरू आहे. भाजप पूर्णपणे बाटलेला पक्ष आहे. भाजपचे काहीच राहिलेले नाही. इकडून फोड, तिकडून फोड हेच सुरू आहे. फोडाफोडीत त्यांचे आयुष्य चालले आहे. त्यांचे बिचरे जुने कार्यकर्ते घरी बसले आहेत.

नांदेडात भाजपला ‘बी’ टीमच्या कुबड्या! महायुतीमध्येच तुफान हाणामारी, चिखलफेक

दरम्यान, माणिकराव कोकाटे यांनी याआधीही वादग्रस्त विधाने केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याबाबत बोलताना केलेल्या ‘‘हल्ली भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही; पण इथे आम्ही फक्त एका रुपयात पीक विमा देतो,’’ असे विधा कोकाटे यांनी केले होते. तत्पूर्वी त्यांचा विधीमंडळात रमी खेळतानाचा व्हिडीओही व्हायरल झाला होता. त्यामुळे त्यांच्याकडून कृषी खाते काढून क्रीडा खाते देण्यात आले होते.

